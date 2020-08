Maltempo Friuli Venezia Giulia: due escursionisti bloccati a 2000 metri, in corso intervento di recupero (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Maltempo ha bloccato due escursionisti a quota 2000 metri, sul monte Cregnedul, nel gruppo del Montasio, sulle Alpi Giulie italiane. I due, marito e moglie, si sono riparati in attesa dei soccorsi sotto un roccione e si trovano a meta’ strada tra Malga Cregnedul e Malga Grantagar, sul sentiero di collegamento tra i due alpeggi che passa attraverso il Passo degli Scalini. Per raggiungerli si sono messe in cammino due squadre di terra di soccorritori, composte dai tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico e dalla Guardia di Finanza di Sella Nevea.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

