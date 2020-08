L'ultimo saluto di Certaldo e della politica toscana a Denise Latini (Di venerdì 14 agosto 2020) Una piazza Boccaccio gremita di persone, cittadini, amici, e tante autorità pubbliche e politiche, ha dato oggi l'ultimo saluto a Denise Latini , già consigliere comunale dal 2004 al 2019 e presidente ... Leggi su lanazione

infoitinterno : Una comunità unita nel dolore per l'ultimo saluto a Camilla, Samuele, Nicolò ed Elia - La Guida - infoitinterno : Oggi l'ultimo saluto a Camilla, Samuele, Elia e Nicolò - infoitinterno : Cuneo: la città si ferma per dare l’ultimo saluto alla giovane Camilla Bessone (FOTO) - LefrancDenis1 : RT @Barbara20993343: ?? Scusate né!?...ma devo dare l'ultimo saluto da quarantenne... ...quarantanovenne!!!!...cribbio......e me ne farò una… - sunnyoongiii : Un viaggio a Berlino, l'ultimo giorno di scuola e un saluto decente a mia nonna che mi manca da morire -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto Intonata "Bella ciao" per l'ultimo saluto a Denise Il Tirreno Una comunità unita nel dolore per l'ultimo saluto a Camilla, Samuele, Nicolò ed Elia - La Guida

Ci sono anche due feriti gravi: Marco 24enne aerotrasportato al Cto di Torino e Danilo 17enne ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Bisogna… Leggi ...

Oggi l'ultimo saluto a Camilla, Samuele, Elia e Nicolò

La ragazza lascia la mamma Laura, il papà Luca, i fratelli Andrea e Beatrice. Per Samuele Gribaudo, 14 anni, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Benigno di Cuneo, frazione dove… Leggi ...

Ci sono anche due feriti gravi: Marco 24enne aerotrasportato al Cto di Torino e Danilo 17enne ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Bisogna… Leggi ...La ragazza lascia la mamma Laura, il papà Luca, i fratelli Andrea e Beatrice. Per Samuele Gribaudo, 14 anni, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Benigno di Cuneo, frazione dove… Leggi ...