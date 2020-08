Inter Kumbulla, accordo con il giocatore: ora si tratterà con il Verona (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla: trovato l’accordo con il difensore per il contratto. Ora si dovrà trattare con il Verona L’Inter è sempre più vicina a Marash Kumbulla. Come riporta Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il difensore per il suo eventuale contratto: il classe 2000 è di fatto bloccato in attesa che Inter e Verona trovino l’accordo finale. Come sottolinea Sky la posizione dell’Inter è consolidata rispetto alle altre pretendenti e il traguardo sembra vicino: va trovata l’intesa finale con il club scaligero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

