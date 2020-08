In Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA, 14 AGO - Il governo spagnolo ha deciso la chiusura delle discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per far fronte alla seconda ondata dell'epidemia di coronavirus. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Corriere : La Spagna vieta il fumo per strada e chiude le discoteche - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar. Il governo spagnolo ha disposto il divieto di… - Corriere : La Spagna vieta il fumo per strada e chiude le discoteche - JohnHard3 : RT @Virus1979C: La Spagna vieta il fumo per strada e chiude le discoteche - giufra555 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, in Spagna chiudono le discoteche. Restrizioni anche nei bar -