In arrivo il documentario: “CHOMSKY & MUJICA” | Un incontro senza precedenti (Di venerdì 14 agosto 2020) CIRCA IL documentario: “CHOMSKY & MUJICA” è il film del più importante intellettuale dei nostri tempi e del politico più amato al mondo, Noam Chomsky e Pepe Mujica; un incontro senza precedenti pieno di saggezza. Questo documentario, realizzato appositamente per le giovani generazioni, è un bellissimo e urgente messaggio all'umanità. Esplora l'amore, la vita, la libertà, il potere e le più grandi sfide del 21 ° secolo con due personaggi straordinari che non si erano mai incrociati prima. Lo (...) - Musica e Spettacoli / Chomsky Noam, documentario Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : arrivo documentario Sei anni senza Robin Williams, in arrivo un documentario SuperEva Simona Ventura si gode la vacanza e pensa al matrimonio

E una lunghissima luna di miele anticipata quella che Simona Ventura si sta concedendo quest’estate insieme al fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi. I due si godono vacanze ad alto tasso di romant ...

Almanacco del 14 Agosto

E’ il 227° giorno dell’anno, 33ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 139 giorni. La battaglia di Otranto: Termina la battaglia di Otranto, che ha visto contrapposti per due settimane gli invasori tu ...

