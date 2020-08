Godin: «Per capire Conte ho dovuto cambiare la testa e il fisico ma ora posso aiutare la squadra» (Di venerdì 14 agosto 2020) Diego Godin ha parlato ai microfoni di Inter Tv a pochi giorni dalla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk Diego Godin ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole del difensore riportate da Fcinternews.it. SHAKHTAR – «Conosciamo bene la squadra di Luis Castro: abbiamo visto la gara contro il Basilea e studiati attraverso i video. Amano tenere il pallone, ma si abbassano e ripartono sfruttando molto le fasce. Sono una squadra di qualità e dovremo essere bravi a pressarli e trovare le giocate per fargli male: abbiamo giocatori forti nell’uno contro uno». INTER – «Siamo un bel gruppo e lo siamo sempre stati, abbiamo tanti bravi ragazzi e questa è la cosa ... Leggi su calcionews24

