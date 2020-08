Fratello di Donald Trump ricoverato in ospedale, è gravissimo (Di venerdì 14 agosto 2020) Robert Trump, l’unico Fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani. É previsto che il presidente USA Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Robert Trump ha 72 anni, non sono note le cause del suo ricovero, è “molto grave”. La portavoce della Casa Bianca ha confermato la notizia, evidenziando che il presidente ed il Fratello hanno “ottimi rapporti”. Un altro portavoce ha spiegato che Donald Trump si recherà in visita all’ospedale nelle prossime ore. Chi è Robert ... Leggi su quotidianpost

repubblica : ??Ricoverato il fratello di Donald Trump; è 'molto grave' - rtl1025 : ?? #RobertTrump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di #NewYork. Lo ripo… - Corriere : Ricoverato Robert, il fratello di Donald Trump: «È molto grave» - BLIND_DATA24 : Usa, ricoverato il fratello di Donald Trump: «È molto grave» - EGrusea : RT @mittdolcino: @realDonaldTrump @WhiteHouse Siamo vicini a Donald J. Trump in questo momento difficile Keep strong! -