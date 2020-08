Formula 1 – Leclerc in fiducia: “possiamo fare una grande gara. Caldo? Il garage è una sauna” (Di venerdì 14 agosto 2020) Charle Lerclerc finalmente in fiducia dopo le FP2 del Gp di Spagna che lo hanno visto chiudere il 6ª posizione. Il pilota della Ferrari ha avuto sensazioni positive dalla sua monoposto e, nonostante il Caldo, crede di poter fare una buona gara domenica: “è stata una giornata positiva e una volta ancora direi che è andata meglio del previsto. La nostra performance in configurazione da qualifica è stata buona anche se c’è ancora del lavoro da fare per migliorare. Sono fiducioso che possiamo tirare fuori il massimo della prestazione domani e se riuscirò a mettere a punto la vettura come intendo credo che pure domenica possiamo portarci a casa un buon risultato. Per quanto riguarda la simulazione di gara, infatti, posso dirmi ... Leggi su sportfair

