Formula 1 | GP Spagna 2020 Leclerc | “Giornata positiva | domani possiamo dare il massimo”

Charles Leclerc promuove il venerdì della Ferrari in Catalogna: quarto tempo al mattino e sesto al pomeriggio per il monegasco. "Sono fiducioso che possiamo tirare fuori il massimo della prestazione domani e se riuscirò a mettere a punto la vettura come intendo credo che pure domenica possiamo portarci a casa un buon risultato", aggiunge Leclerc. Per quanto riguarda la simulazione di gara, infatti, posso dirmi soddisfatto. Abbiamo un gran numero di dati da questo inverno ma non è facile compararli

