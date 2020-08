Ferragosto, rischio Covid: spiagge chiuse ed eventi cancellati – VIDEO (Di venerdì 14 agosto 2020) spiagge chiuse ed eventi cancellati in vista del weekend di Ferragosto: rischio Covid, si corre ai ripari dopo la salita dei contagi. In attesa di un provvedimento organico, annunciato dal ministro Boccia ma in calendario per la prossima settimana, il rischio Coronavirus in Italia porta molti organizzatori di eventi e gestori di locali a correre … L'articolo Ferragosto, rischio Covid: spiagge chiuse ed eventi cancellati – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto rischio Discoteche e coronavirus: apertura a rischio a Ferragosto FIRSTonline A TOCCO CASAURIA, UN POSTIVO A LUCOLI

PESCARA - Non si arresta l'impennata dei contagi in Abruzzo: rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi. Erano più 16 quelli riferiti a mercoledì Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o do ...

Coronavirus, Cts: "Discoteche impossibili da gestire. Se contagi crescono ancora lockdown inevitabili"

"Tornare indietro sarebbe una catastrofe, ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i lockdown locali saranno inevitabili". Lo sottolinea il coordinatore del Comitato tecnico scientific ...

PESCARA - Non si arresta l'impennata dei contagi in Abruzzo: rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi. Erano più 16 quelli riferiti a mercoledì Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o do ...