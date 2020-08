È Marco Rizzone il ‘furbetto’ M5s del bonus Inps, Crimi: “Deferito a probiviri” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – Alla vigilia dell’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, alla Camera, spunta il nome del ‘furbetto’ M5s che ha chiesto il bonus Covid: si tratta di Marco Rizzone. “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione“. Lo dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. Rizzone è eletto in Liguria. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: È Marco Rizzone il ‘furbetto’ M5s del bonus Inps, Crimi: “Deferito a probiviri” Turismo, a Roma fanno capolino gli stranieri: ma allo shopping preferiscono il Colosseo Le malattie da calore: quali sono, come si manifestano, cosa fare e come prevenirle Medio Oriente, Emirati Arabi siglano la pace con Israele. Trump: “Passo storico” Il Comune di Marsala istituisce il registro dei ‘bambini mai nati’ Coronavirus, aumentano ancora i contagi: 523 nuovi positivi e 6 morti Leggi su dire

