Dennis Quaid ha adottato un gatto randagio che si chiama... Dennis Quaid! (Di venerdì 14 agosto 2020) Dennis Quaid ha adottato un gatto nero che si chiama come lui e che si trovava senza famiglia in un rifugio in Virginia. L'attore Dennis Quaid ha deciso di adottare il gatto randagio di sei anni che si chiama proprio Dennis Quaid, del quale ha sentito parlare per caso durante un notiziario locale. A volte nella vita c'è bisogno anche di una grande dose di fortuna per far sì che qualcosa di bello accada. Lo sa bene il gatto randagio Dennis Quaid, della cui storia è venuto a conoscenza proprio l'attore suo omonimo. Il co-conduttore ...

