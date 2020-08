De Martino e King Toretto senza Belen e Diletta: i single dell'estate si consolano a Ibiza (Di venerdì 14 agosto 2020) Cosa hanno in comune Stefano De Martino e Daniele Scardina? La voglia matta di riconquistare le ex Belen Rodriguez e Diletta Leotta. Il presentatore e il pugile, prossimo ballerino di “Ballando con le Stelle”, hanno trascorso una serata insieme a Ibiza come si evince da una foto pubblicata sul profilo Instagram di King Toretto. E chissà se avranno parlato anche delle loro pene d'amore. Secondo il settimanale Chi, De Martino starebbe facendo fuoco e fiamme per tornare con Belen dopo il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, ma la showgirl argentina ha eretto “un muro insuperabile su cui ha scritto nessun perdono”. Discorso simile, ma non uguale per Daniele Scardina. Il pugile ha smentito le corna ... Leggi su iltempo

