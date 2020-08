Cristel Carrisi si cancella da Instagram: problemi col padre Al Bano? (Di venerdì 14 agosto 2020) Cristel Carrisi si cancella dai social network Da qualche settimana Cristel Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina Power non è più presente sui suoi canali social. La ragazza che da qualche anno è sposata con l’imprenditore croato Davor Luksic e madre di kai e Cassia Ylenia, ha deciso di disabilitarli. Per quale ragione? E pensare che per lungo tempo è stata particolarmente attiva postando dei contenuti sul suo quotidiano. Al momento si trova in vacanza con la sorella più piccola Romina Junior e il resto della sua famiglia. In tanti hanno pensato che dietro a tale scelta drastica ci potesse essere una possibile litigata col padre. Sarà davvero così? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe essere ... Leggi su kontrokultura

