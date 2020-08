Bruno Fernandes: «Ogni giocatore deve capire com’è vincere un trofeo per il Manchester United» (Di venerdì 14 agosto 2020) Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di ESPN in vista della semifinale di Europa League contro il Siviglia Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di ESPN in vista della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Le sue parole. «Penso che dobbiamo andare avanti, migliorare e crescere. Sappiamo che stiamo giocando per un grande club con grandi ambizioni, puntiamo a vincere qualcosa. Abbiamo bisogno di vincere qualche trofeo per essere mentalmente pronti a vincere ancora di più. La Premier League è uno dei trofei che vogliamo vincere e penso che vincere l’Europa League sarebbe un bene per la nostra mentalità e per combattere con i migliori club. Ogni ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Bruno Fernandes: “Vincere l’Europa League sarebbe decisivo per giocarci la prossima Premier League” ItaSportPress Bruno Fernandes parla del Siviglia e della stagione allo United

Approdato dallo Sporting CP durante la sosta invernale, Bruno Fernandes ha dato una svolta tanto impercettibile quanto risolutiva al gioco del Manchester United, offrendo più potenza e incisività a ce ...

Siviglia – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Siviglia – Manchester United del 16 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le semifinali di Europa League COLONIA – Domenica 16 agos ...

