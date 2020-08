Bonus ai politici, il lapsus di Tridico in commissione: “Non c’è stata un’informatica al ministro degli Esteri…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Piccolo lapsus per Pasquale Tridico, nel corso dell’audizione in commissione Lavoro a Montecitorio, dedicata alla discussione sul Bonus per partite Iva richiesto da alcuni parlamentari. Rispondendo a una domanda del deputato Rizzetto, il presidente dell’Inps spiega di non aver inviato un’informativa al “ministero degli Esteri…”. Tridico si corregge un secondo dopo, precisando che di non aver allertato il ministero del Lavoro (nel primo governo Conte guidato da Di Maio, che ora invece è a capo della Farnesina) L'articolo Bonus ai politici, il lapsus di Tridico in commissione: “Non c’è stata un’informatica al ... Leggi su ilfattoquotidiano

