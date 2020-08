Bonus 600 euro, Di Pietro su La7: “Piccionaia di gente miserabile. Voglio tutti i nomi, non solo dei politici. Sui soldi pubblici non c’è la privacy” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Non scambiamo lo scandalo di Tangentopoli con questa piccionaia di piccole e miserabili persone. Ricordo che quei 600 euro sono soldi pubblici, quindi decidiamo noi cittadini a chi fare beneficenza. Questa beneficenza del giorno dopo per me è uno schiaffo peggiore dell’atto di fregarsi quei 600 euro. E’ una presa in giro che mi offende“. Così, a “L’aria che tira estate” (La7), l’ex magistrato Antonio Di Pietro commenta la vicenda dei politici che hanno ottenuto il Bonus da 600 euro, introdotto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere autonomi e partite Iva in difficoltà. E aggiunge: “Mi offende anche un’altra cosa. A me pare che parlare ... Leggi su ilfattoquotidiano

