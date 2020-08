Anni fa tutti pazzi per Leon Cino. Che fine ha fatto il ballerino di Amici? Oggi è diversissimo (Di venerdì 14 agosto 2020) Amici di Maria De Filippi, il suo è stato il nome della tecnica e della tenacia per eccellenza. Correva l’anno 2003 quando Leon Cino è riuscito a incantare tutti. Il ballerino albanese ha deliziato commissione e pubblico per eleganza e tecnica indiscutibili. Capelli biondi- rossicci e uno stile unico, risultato di una passione smisurata per la disciplina; la stessa che gli ha permesso di vincere l’edizione del talent show, senza destare alcun dubbio sul fatto che successo fosse destinato a crescere. Che fine ha fatto quel ragazzo timido e discreto? I riflettori non hanno fatto altro che illuminare e mettere in mostra il suo talento innato. Mai una parola di troppo nei suoi riguardi, mai una sola polemica ... Leggi su caffeinamagazine

GassmanGassmann : Alla fine degli anni 50, mio padre creo il Teatro Popolare Italiano, portando le rappresentazioni classiche a prezz… - lucasofri : “Luca Sofri si evolve”, dirò anch’io di ogni fesseria che ho sostenuto spocchiosamente per anni ogni volta che deci… - Inter : ?? | INTER CLUB 60 anni di Inter Club. Un anniversario da festeggiare in famiglia, quella a cui tutti apparteniamo… - mfmpulcino : RT @IlBomma: Io non so come dirvelo, okey i ragazzini ma vedere per strada gente di 40 anni che balla in solitaria sui marciapiedi facendos… - DavideRibolini : RT @luigidimaio: Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anni tutti Frana Valmalenco: amici in festa, due auto. Gli incroci del destino nel dramma di Chiareggio Corriere della Sera Com'è triste Villar Perosa, senza Juve dopo 61 anni: colpa del covid, ma altrove la gente può andare

Per la prima volta, dopo sessantun anni, la vigilia di Ferragosto sarà un giorno di struggente malinconia per la gente della Val Chisone e, in particolare, per ...

Julian Nagelsmann e il Lipsia: chi è l’allenatore ragazzino che ha portato i tedeschi in semifinale

A guardare bene, nella faccia di Julian Nagelsmann c’è già molto di quello che serve sapere di lui: l’allenatore dei due record (per la prima volta il suo Lipsia è in semifinale di Champions League do ...

Per la prima volta, dopo sessantun anni, la vigilia di Ferragosto sarà un giorno di struggente malinconia per la gente della Val Chisone e, in particolare, per ...A guardare bene, nella faccia di Julian Nagelsmann c’è già molto di quello che serve sapere di lui: l’allenatore dei due record (per la prima volta il suo Lipsia è in semifinale di Champions League do ...