Alba Parietti è una furia: problemi per il rientro dalla Spagna? (Di venerdì 14 agosto 2020) Alba Parietti, in vacanza a Ibiza, si è detta nuova contraria alla nuova ordinanza che obbliga chi rientra dall’estero a sottoporsi a tampone ed eventuale quarantena. La showgirl ha trascorso le ultime settimane in Spagna, precisamente ad Ibiza, dove possiede una casa. Ora che il suo ritorno è imminente, però, Alba è piuttosto alterata. Il motivo? In alcune regioni sono stati resi obbligatori i controlli per chi rientra dalleArticolo completo: Alba Parietti è una furia: problemi per il rientro dalla Spagna? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Alba Parietti ha affermato di non essere completamente d’accordo con le misure adottate dal Governo, che ha imposto tamponi obbligatori per chiunque torni da Spagna, Grecia e Croazia. La showgirl si t ...

