Zangrillo: “Essere contagiati non significa essere malati”, scoppia la polemica (Di giovedì 13 agosto 2020) Zangrillo torna a dividere la comunità scientifica. Il medico, primario del San Raffaele di Milano, tiene sempre una posizione chiara sul coronavirus. Sostiene che c’è differenza tra l’essere positivi al virus e malati. Le due cose non sono in relazione. Sui social però infuria la polemica. Molti non gli perdonano queste dichiarazioni e in generale accusano il suo atteggiamento troppo “rilassato”. Coronavirus, le parole di Zangrillo Alberto Zangrillo ha una posizione netta sul coronavirus. Non bisogna creare eccessivi allarmismi e si deve rispondere alla realtà dei fatti. Intervenendo a In Onda su La7 il primario ribadisce come sia importante distinguere tra contagiati e malati. Condivide l’operato del governo volto a ... Leggi su newspad

