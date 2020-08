Violentava aspiranti attrici promettendo loro "una parte", arrestato finto regista (Di giovedì 13 agosto 2020) Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici , ignare di tutto, di cui poi abusava. Per questo un 40enne, che si spacciava regista, è stato arrestato a Roma dai... Leggi su feedpress.me

Nella Capitale i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un uomo di circa 40 anni, ritenuto responsabile di diversi episodi di violenza sessuale nei confronti di ...Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava. Per questo un 40enne, che si spacciava regista, è stato arrestato a Roma dai c ...