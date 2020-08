Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 17:15 (Di giovedì 13 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’ QUALCHE DISAGIO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI REGISTRANO, INFATTI, RALLENTAMENTI , TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, FINO AL 23 AGOSTO, IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. I TRENI IN QUESTO TRATTO SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4. IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO RESTA REGOLARE. ATTIVE NELLA ... Leggi su romadailynews

