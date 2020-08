Un posto al sole, spoiler 14 agosto 2020: Alberto mette nei guai Eugenio (Di giovedì 13 agosto 2020) Arrivano le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 14 agosto 2020. Grande tensione tra Eugenio e Viola, specie dopo quanto successo tra Nicotera e Susanna. Alberto, che ha visto tutto, non ha perso tempo per ricattare il magistrato, stanco delle sue continue pressioni per arrivare a Tregara. Rossella ha fallito un esame all’apparenza facile e non è stata in grado di effettuare un prelievo del sangue, due situazioni che l’hanno gettata nello sconforto. Nervosa per quanto accaduto, ha finito anche con il prendersela con Alex. Nelle puntate di questa settimana di Un posto al sole inoltre, Mariella e Guido stanno cercando di aiutare Cutugno a credere di nuovo nell’amore. I novelli sposi hanno ... Leggi su kontrokultura

