Tuttosport: Milik-Juve, Bernardeschi potrebbe aprire al Napoli (Di giovedì 13 agosto 2020) Calma piatta sul fronte Milik-Juventus in questo momento. La trattativa ha subito un inevitabile stop dopo il cambio sulla panchina bianconera, ma le preferenza delle parti non sembrano essere mutate, il problema resta sull’intesa economica, dal momento che De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti a nessuno, ma, secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbe ancora esserci qualche possibilità per uno scambio con Bernardeschi Il Napoli non ha preclusioni nei confronti della Juventus, club in cima ai desideri di Milik anche dopo l’esonero di Maurizio Sarri, ma non fa sconti. De Laurentiis vuole almeno 40 milioni. Per il momento non decolla il possibile scambio con Federico Bernardeschi, che punta a giocarsi le ... Leggi su ilnapolista

