Terminal Festival dell'arte in strada a Udine 26-30 agosto (Di venerdì 14 agosto 2020) Sta per tornare 'Terminal – Festival dell'arte in strada' – grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alla Cultura del Comune di Udine, PromoturismoFvg e Fondazione Friuli. Eravamo abituati ad assistere "all'invasione" di piazza Venerio sul finire di maggio, quest'anno, però, le date da segnare in agenda sono invece il 26, 27, 28, 29 e 30 agosto! Lo spazio urbano sarà ancora una volta reinterpretato come solo l'arte performativa sa fare, attraverso lo sguardo degli artisti e della loro arte. Lo abbiamo già visto di recente, in più circostanze, grazie ai Festival della rete Intersezioni, di cui lo stesso Terminal fa parte. Ancora una volta, dunque, il ...

