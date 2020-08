Svaligiano una macelleria: fermati dai Carabinieri con 70mila euro in macchina (Di giovedì 13 agosto 2020) VALLI DI LANZO Quando la pattuglia li ha fermati, verso le 3 e mezza dello scorso 11 agosto, in macchina la coppia aveva 60mila euro in contanti e 15mila in monili e preziosi. Teatro della vicenda il ... Leggi su gazzettadalba

zazoomblog : Svaligiano una macelleria: fermati dai Carabinieri con 70mila euro in macchina - #Svaligiano #macelleria: #fermati - Alex_Bizzaro : @ragionarte @albertoinfelise Certo che i 5 parlamentari che la svaligiano non fanno una gran figura -

Ultime Notizie dalla rete : Svaligiano una Svaligiano una macelleria forzando la cassaforte: bottino da 75mila euro, ma vengono presi TorinoToday Vico Equense - Inseguimento in centro, carabinieri bloccato auto in fuga

Svaligiano un appartamento e scappano, inseguiti e fermati dai carabinieri. E’ successo ieri mattina a Vico Equense. Due uomini a bordo di un’auto sono stati raggiunti dai carabinieri che gli hanno in ...

Svaligiano una macelleria forzando la cassaforte: bottino da 75mila euro, ma vengono presi

In una sola notte avevano rubato 60mila euro in contanti e 15mila in gioielli ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che in questo periodo estivo hanno intensificato i controlli n ...

Svaligiano un appartamento e scappano, inseguiti e fermati dai carabinieri. E’ successo ieri mattina a Vico Equense. Due uomini a bordo di un’auto sono stati raggiunti dai carabinieri che gli hanno in ...In una sola notte avevano rubato 60mila euro in contanti e 15mila in gioielli ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che in questo periodo estivo hanno intensificato i controlli n ...