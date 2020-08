Speranza: "Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna" (Di giovedì 13 agosto 2020) Chi è in partenza per le vacanze estive e ha deciso di muoversi fuori dall'Italia, visitando Paesi vicini come Croazia, Grecia, Malta e Spagna, al ritorno sarà sottoposto a Tampone per accertare l'eventuale infezione da COVID-19.Lo ha stabilito una nuova ordinanza firmata ieri sera dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo il confronto coi Presidenti delle Regioni con l'obiettivo di uniformare le ordinanze e scongiurare così la seconda ondata di contagi:Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con Tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei ... Leggi su blogo

