Spagna, inflazione tira il freno a mano a luglio (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Frena bruscamente l’inflazione in Spagna a luglio. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, l’indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,9% su base mensile, in linea con la stima preliminare e le attese, dopo il +0,5% registrato a giugno. Su base annua, il dato rileva una flessione dello 0,6%, come da attese, dopo il -0,3% del mese precedente. L’inflazione armonizzata registra una variazione negativa dello 0,7% annuale, rispetto al -0,3% precedente. Su base mensile, il dato evidenzia un pesante calo dell’1,6%, superiore al -0,7% del consensus, rispetto al +0,4% del mese precedente. Leggi su quifinanza

PaoloLuraschi : •Giovedì 13 agosto -Germania:inflazione luglio -Spagna:inflazione luglio -Usa:richieste disoccupazione •Venerdì 14… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna inflazione Spagna, inflazione tira il freno a mano a luglio Il Messaggero Spagna: inflazione in calo dello 0,9% a luglio, -0,6% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - A luglio in Spagna l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un calo dello 0,9 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica spagnolo s ...

Spagna, inflazione tira il freno a mano a luglio

(Teleborsa) - Frena bruscamente l'inflazione in Spagna a luglio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,9% su base mensile, in linea con la stima pr ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ago - A luglio in Spagna l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un calo dello 0,9 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica spagnolo s ...(Teleborsa) - Frena bruscamente l'inflazione in Spagna a luglio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,9% su base mensile, in linea con la stima pr ...