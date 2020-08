Rocchi sul Var: “Ero scettico, ma si è rivelato uno strumento utile” (Di giovedì 13 agosto 2020) Gianluca Rocchi che ha appeso il fischietto al chiodo il fischietto dopo aver diretto la sua ultima gara, il match tra Juventus e Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport “All’inizio ero scettico sul Var: essendo un arbitro vecchia maniera, abituato a decidere da solo, ho vissuto la tecnologia come una novità che poteva mettere in discussione la mia leadership e il mio modo di essere. In realtà poi il Var si è rivelato uno strumento che mi ha fatto dormire notti migliori perché, venendo via dagli stadi, ti lascia il pensiero che ci sia una maggiore possibilità di avere un risultato giusto e corretto”. Ha parlato anche della ripresa del calcio in Italia post Covid: “Va fatto un plauso al presidente Gravina, alla Figc, ma anche agli arbitri che fanno ... Leggi su ilnapolista

