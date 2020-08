Perugia-Pescara, Santopadre non ci sta: “Basta con i funerali, non riesco a rendermi conto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Perugia si proietta alla sfida di venerdì 14 agosto contro il Pescara.La gara d'andata valida per i play-out di Serie B si è conclusa 2-1 in favore degli abruzzesi che dovranno difendere con le unghie e con i denti il punteggio d'andata. Gli umbri, al contrario, dovranno fare la partita per salvarsi da una retrocessione che avrebbe davvero del clamoroso. Ci crede fortemente il presidente biancorosso, Massimiliano Santopadre, che in vista del match del "Renato Curi" ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Ansa.it."La squadra lotterà, basta con i funerali. Non siamo già retrocessi e non retrocederemo. Perugia - ha sottolineato Santopadre - non morirà oggi, domani e nemmeno dopo il 14. Durante la partita sarò in panchina e il ... Leggi su mediagol

Pescara è il suo grande amore, ma anche Perugia gli ha regalato emozioni indimenticabili. Domani sera al Curi si affronteranno nel match di ritorno dei play out e una delle due dovrà dire addio alla B ...

La partita Perugia – Pescara del 14 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno dei play-out di Serie B PERUGIA – Domani sera, venerdì 14 ...

