Ostrica e limone, bottarga e sedano, granita alla melissa (Di giovedì 13 agosto 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti per quattro persone 4 ostriche Nieddittas, 1/2 baffa di bottarga Nieddittas, 1 mazzo di sedano, 500 g di acqua, 200 g di zucchero, 40 g di melissa in foglie fresche, olio extra vergine di oliva Procedimento Aprire le ostriche con il coltello apposito, condire con un’emulsione di olio e limone e tenere da parte. Tagliare a fette sottili il cuore del sedano, la parte ... Leggi su linkiesta

