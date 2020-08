Nuoto, record europeo nei 1500 stile libero per Gregorio Paltrinieri (Di giovedì 13 agosto 2020) record europeo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero: “E’ bellissimo”. ROMA – record europeo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. Conclusione con il botto del Settecolli con il carpigiano che ha firmato il nuovo primato continentale nella gara più lunga con il crono di 14’33″10 che ha cancellato il precedente 14’34″04 che apparteneva sempre a lui e segnato a Londra 2016. Ora nel mirino il record mondiale di Sun Yang 14’31″04 che ha tremato anche nella piscina del Foro Italico, ma il lockdown non ha permesso a Paltrinieri di ... Leggi su newsmondo

