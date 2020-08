Nadia Toffa inno alla vita | Il primo libro che divise i fan della giornalista (Di giovedì 13 agosto 2020) Nadia Toffa fece della sua malattia un “inno alla vita” che celebrò attraverso il suo primo libro, “Fiorire d’inverno”. Ricordiamo come le sue parole, all’epoca, divisero i fan. Oggi, 13 agosto, si celebra il primo anniversario della morte di Nadia Toffa, la Iena guerriera, scomparsa a soli quarant’anni a causa di una grave malattia. Nadia Toffa … L'articolo Nadia Toffa inno alla vita Il primo libro che divise i fan della ... Leggi su meteoweek

fanpage : Un anno senza Nadia #Toffa ?? - effe_la : RT @donTonio66: Un anno fa volava in cielo Nadia Toffa. Un sorriso in meno sulla terra, un impegno in più per noi. #NadiaToffa #Nadia #Tof… - stefanozana : RT @SkyTG24: Nadia Toffa, un anno fa la morte della giornalista e conduttrice. FOTO - peppe844 : RT @donTonio66: Un anno fa volava in cielo Nadia Toffa. Un sorriso in meno sulla terra, un impegno in più per noi. #NadiaToffa #Nadia #Tof… - zazoomblog : Nadia Toffa le tenere parole di mamma Margherita: “Sarà felicissima” - #Nadia #Toffa #tenere #parole #mamma -