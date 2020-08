Nadia Toffa, che ci ha insegnato a non avere paura (nemmeno delle nostre fragilità) (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è una frase che Nadia Toffa, morta il 13 agosto 2019 dopo una battaglia di due anni contro un tumore, ripeteva a tutti come se fosse un amuleto da toccare: «Io non ho paura». L’aveva ripetuta anche nell’ultima intervista a Vanity Fair (febbraio 2018): «Lo sanno tutti che sono matta, una matta senza paura. Anche da piccola ero spericolata». Spiegando: «Io provo tanti sentimenti negativi: disgusto, imbarazzo. Ma la paura mai. Cos’è la paura, in fondo? Paura di sbagliare e paura di perdere. Io non ho mai paura di sbagliare. E sul perdere, la vita dà e toglie, non ho paura di allontanarmi dalle cose, sono sempre pronta». Leggi su vanityfair

