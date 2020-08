Malore durante il calcetto: “Non è niente”, ma poco dopo muore a 35 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) La vittima è un 35enne di Oristano che, dopo essersi sentito male alla partita di calcetto, era stato rassicurato e dimesso dalla Guardia Medica. Si è sentito male mentre giocava a calcetto con i suoi amici. Portato alla guardia medica, dopo essere stato dimesso è tornato a casa ed è morto. La vittima è Alessandro … L'articolo Malore durante il calcetto: “Non è niente”, ma poco dopo muore a 35 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

mattinodinapoli : In campeggio a Pescasseroli, napoletana colta da malore: muore sull'elicottero durante il trasporto in ospedale - il_pescara : Malore durante un'escursione nella valle dell'Orfento: soccorsa una turista pugliese - ilfaroonline : #Siria, il presidente Assad colpito da un #malore durante un discorso al Parlamento - VELOSPORT1960 : 'Ha interrotto il discorso per qualche minuto a causa di un leggero calo di pressione' - Tele_Nicosia : Siria, lieve malore per Assad durante discorso al Parlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Malore durante Siria, il presidente Assad colpito da un malore durante un discorso al Parlamento Il Faro Online Malore durante il calcetto: “Non è niente”, ma poco dopo muore a 35 anni

La vittima è un 35enne di Oristano che, dopo essersi sentito male alla partita di calcetto, era stato rassicurato e dimesso dalla Guardia Medica. Si è sentito male mentre giocava a calcetto con i suoi ...

"Più risse e rapine a luglio che durante la Notte rosa"

"Per sparare sulla Notte Rosa, il sindaco di Riccione puntava sull’invasione di ragazzi, su un disastro che di fatto non c’è stato. Anzi, questo weekend rispetto gli altri di luglio, caratterizzati da ...

La vittima è un 35enne di Oristano che, dopo essersi sentito male alla partita di calcetto, era stato rassicurato e dimesso dalla Guardia Medica. Si è sentito male mentre giocava a calcetto con i suoi ..."Per sparare sulla Notte Rosa, il sindaco di Riccione puntava sull’invasione di ragazzi, su un disastro che di fatto non c’è stato. Anzi, questo weekend rispetto gli altri di luglio, caratterizzati da ...