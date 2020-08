M5s vota su Rousseau le nuove regole su mandato zero e alleanze locali, Di Maio si schiera: “Due sì perché io mi fido dei territori” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sì al nuovo mandato zero e si alle alleanze locali: mentre è in corso il voto sulla piattaforma Rousseau, Luigi Di Maio si schiera a favore del sì alle nuove regole interne che gli iscritti al M5s sono chiamati ad approvare. “Due sì perché io mi fido dei territori”, è il titolo del lungo post apparso sulla pagina Facebook dell’ex capo politico e ministro degli Esteri. La principale partita riguarda le modifiche al mandato zero che lo stesso Di Maio aveva introdotto l’anno scorso: con la nuova formulazione, il primo mandato da consigliere comunale diventa sempre “nullo”. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

