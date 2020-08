L’ultimo delirio di Salvini. Cacciare Tridico che ha scoperto i furbetti del Bonus. Mentre i due deputati del Carroccio che lo hanno intascato se la caveranno con una sospensione (Di giovedì 13 agosto 2020) Il dato è tratto. Ora è solo questione di tempo. Precisamente di un giorno: 24 ore circa e conosceremo i nomi dei furbetti del Bonus concepito per le Partite Iva e finito inconcepibilmente in mano pure a 5 (o forse 3, vedremo) deputati. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà infatti audito dalla commissione Lavoro di Montecitorio domani venerdì 14 agosto alle 12,00. Soltanto in quella sede i deputati potranno fare domande sull’erogazione del Bonus 600 euro per le partite Iva, e come riferito da fonti della Camera, “anche eventualmente sui nomi dei parlamentari beneficiari”. Dopo che il garante della Privacy nelle scorse ore ha dato sostanzialmente il via libera alla pubblicazione della lista, l’Inps aveva fatto sapere di ... Leggi su lanotiziagiornale

