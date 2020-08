Lorenzo Amoruso bodyguard | La coppia in vacanza dopo Temptation Island | Video (Di giovedì 13 agosto 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro dopo le vicende a Temptation Island, sono la coppia più acclamata di questo periodo. La partecipazione al docu-reality è stata la dimostrazione, da parte di entrambi, di un amore fedele, che supera paure e dubbi. Se il problema sembrava essere la lontananza tra i due, poiché il lavoro li teneva separati in due città differenti, ora le cose stanno completamente cambiando. Il programma infatti, è riuscito a dare a Lorenzo la spinta giusta per iniziare una convivenza stabile a Roma. Durante la giornata di oggi, sul profilo Instagram di Manila Nazzaro, i due innamorati si sono mostrati felici, pronti a delle giornate di relax prima della loro probabile entrata al Grande Fratello Vip ... Leggi su giornal

darveyfeels_ : sottonissima per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sono proprio la ship di cui avevo bisogno ?? - zazoomblog : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al Grande Fratello Vip? Parla lei: “Smentisco di avere avuto contatti con la produ… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Manila Nazzaro che di recente, con il suo fidanzato Lorenzo Amoruso, ha partecipa… - davide_donne : @GrandeFratello @MediasetPlay Meglio Lorenzo Amoruso! - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso opinionista a Uomini e Donne? Parla Manila Nazzaro -