L’artista che ritrae universi capovolti (Di giovedì 13 agosto 2020) Nei suoi collage digitali, l’artista olandese Irie Wata elabora estetiche inconfondibili: scatti d’epoca da rivista pubblicitaria anni Cinquanta sono calati in universi capovolti e paralleli, in cui i cieli assumono le inquietanti sembianze di distese d’acqua costellate di fiori di loto o incombenti e buie montagne. La volta celeste prende il posto della strada e le verticalità dei paesaggi si proiettano sopra le teste di personaggi tutt’altro che preoccupati, con un risultato piuttosto straniante, come potete osservare in alcune opere che abbiamo raccolto qui in alto. L’artista che ritrae universi capovolti Wired. Leggi su wired

