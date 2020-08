Keylor Navas amuleto del PSG: il curioso dato sul portiere (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain deve ringraziare Keylor Navas per aver ottenuto la qualificazione alla semifinale di Champions League Il Paris Saint-Germain ha conquistato l’accesso alle semifinali di Champions League dopo quasi 30 anni grazie… a Keylor Navas. Il portiere costaricano si è reso protagonista di numerosi interventi tra i pali, pur abbandonando il campo anzitempo per infortunio. Navas è un vero e proprio amuleto per la formazione francese poiché non ha mai perso una partita durante la fase a eliminazione diretta della competizione. Il computo tocca quota 14 qualificazioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

