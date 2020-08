Juventus, rivoluzione Pirlo iniziata: deciso il prossimo giocatore che dirà addio (Di giovedì 13 agosto 2020) Non solo Blaise Matuidi. In casa Juventus è scattata la rivoluzione "Pirlo". Via i calciatori non necessari al progetto con la società che sta provando varie soluzioni per liberarsi di chi non è strettamente necessario. Dopo l'addio del francese, ecco un altro centrocampista prossimo ai saluti.Juventus: Khedira vicino all'addiocaption id="attachment 710371" align="alignnone" width="494" Khedira (getty images)/captionSecondo Tuttosport sarebbe Sami Khedira il prescelto alla partenza dopo Matuidi. Il tedesco vorrebbe rimanere a Torino, ma il club sta cercando una soluzione per cederlo o per rescindere il contratto dato che non rientra nei piani del nuovo mister Andrea Pirlo. C’è tempo per trovare una squadra che ... Leggi su itasportpress

