Irruzione in Duomo, chiesta la perizia psichiatrica per Mahmoud (Di venerdì 14 agosto 2020) Solo farneticazioni davanti al gip da parte di Mahmoud Elhosary, il 26enne che due giorni fa ha tenuto in ostaggio con un coltello un vigilante nel Duomo di Milano. Interrogato a San Vittore ha iniziato a pronunciare frasi sconclusionate come "mi hanno drogato" e gli è stato consigliato, anche dal suo legale, l'avvocato Costanza Pedrotti, di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nelle indagini condotte dalla Digos e coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, presente all'interrogatorio, sarà necessaria una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere del giovane. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Da qualche tempo il 26enne che ha preso in ostaggio il vigilante nel Duomo di Milano aveva smesso di assumere i farmaci Poche parole e molte farneticazioni davanti al gip da parte di Mahmoud Elhosary, ...

La prudenza non è mai troppa, specie se il profilo che si configura è quello di uno sbandato, di un uomo in forte difficoltà esistenziale, ai margini, proprio perché la storia personale degli attentat ...

