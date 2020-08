Immobile, 'Lazio mia vita, difficile prendere altre strade' (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Quando ti trovi così bene con la città, i tifosi, la società, l'allenatore e i compagni poi diventa difficile prendere altre strade. Sono finiti quattro anni di lavoro, adesso ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Lazio, Immobile: 'Firmo per altri 4 anni e supero Piola' - DiMarzio : #Lazio, l'annuncio di #Immobile - umirf1 : David Silva, Immobile, SMS, and Luis Alberto. Inzaghi in charge. Lazio are winning the Scudetto let’s gooo. - cavmar2000 : @IlFuRyuzaki @_IlBoris vabbè prendi la Lazio allora. La differenza l'ha fatta il contesto. Fuori da quello, i gioca… - scorpiorising83 : @Max_883 Io non mi sono mai esposto più di tanto perché per carità, pare che senza David Silva non si possa giocare… -