Il Comune di Marsala istituisce il registro dei ‘bambini mai nati’

PALERMO – Il consiglio comunale di Marsala, in provincia di Trapani, ha approvato una modifica del regolamento cimiteriale istituendo il 'Registro dei Bambini mai nati'. Si tratta di una modifica che sostituisce la dicitura "prodotti abortivi", utilizzata per i feti partoriti prima della 28esima settimana di concepimento, con quella di "bambini mai nati". Sul registro, secondo quanto prevede la delibera approvata con 23 voti favorevoli e tre contrari, verra' annotato un nome di fantasia per il feto. Prevista anche l'individuazione di uno spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, con un cippo che reca il relativo numero assegnato nel registro.

Uno spazio cimiteriale destinato alla sepoltura dei feti.. Inoltre, la norma istituisce un registro nel quale annotare un nome di fantasia per il feto e individua uno spazio cimiteriale destinato alla ...

