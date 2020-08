Huawei Watch GT Elegant, smartwatch in offerta su Amazon a meno di 100 euro (Di giovedì 13 agosto 2020) Su Amazon oggi c’è la possibilità di acquistare uno smartWatch in grado di abbinare l’eleganza delle forme con le funzionalità più avanzate a un prezzo inferiore alla soglia psicologica dei 100 euro: Huawei Watch GT Elegant, grazie a uno sconto del 18% costa infatti 99,90 euro anziché 122,48. Il prezzo economico non deve però ingannare: Watch GT ha tutto ciò che serve, all’interno di una cassa Elegante da 42 mm dal design classico e minimalista, adatto a tutti gli stili, anche grazie all’elevata personalizzabilità di quadrante e cinturini. Lo smartWatch, impermeabile fino a 50 metri di profondità, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Laltraleva_ : VENDO HUAWEI WATCH GT 2. (in realtà lo vende il mio ragazzo ma si vergogna di postarlo sui social (24 anni compiu… - DarthNewsSide : ? HUAWEI Watch GT (Elegant) disponibile in offerta ? ? Bianco - 99,90 euro ?? - DarioConti1984 : Diversi leak su Huawei Watch Fit mentre scopriamo qualcosa in più su Mate 40 - DarioConti1984 : Xiaomi e Huawei presentano nuovi prodotti per la smart home e non solo - TuttoAndroid : Diversi leak su Huawei Watch Fit mentre scopriamo qualcosa in più su Mate 40 -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Watch Huawei Watch GT Elegant, smartwatch in offerta su Amazon a meno di 100 euro Il Fatto Quotidiano Huawei Watch Fit: il nuovo smartwatch arriverà a settembre

Il prossimo mese Huawei potrebbe avere intenzione di presentare una serie di dispositivi decisamente interessanti. Tra i device che suscitano maggiore curiosità vi è il nuovo Huawei Watch Fit. Huawei ...

Smartwatch con GPS, sei modelli fra cui scegliere

Capaci di risollevare il settore dell’orologeria tradizionale in difficoltà, gli smartwatch con GPS hanno aperto una nuova via nel mondo dei dispositivi elettronici di largo consumo. Arrivando presto ...

Il prossimo mese Huawei potrebbe avere intenzione di presentare una serie di dispositivi decisamente interessanti. Tra i device che suscitano maggiore curiosità vi è il nuovo Huawei Watch Fit. Huawei ...Capaci di risollevare il settore dell’orologeria tradizionale in difficoltà, gli smartwatch con GPS hanno aperto una nuova via nel mondo dei dispositivi elettronici di largo consumo. Arrivando presto ...