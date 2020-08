Gp Spagna, Perez attende l'ok per correre a Montmelò: "Sono pronto" (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Sergio Perez spera di tornare in pista nel Gran Premio di Spagna. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato escluso dal doppio appuntamento di Silverstone. Al suo posto è sceso in ... Leggi su corrieredellosport

