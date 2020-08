Giorgi frena la sua risalita A Praga combatte ma è ko contro la belga Mertens (Di giovedì 13 agosto 2020) Finisce al secondo turno il cammino di Camila Giorgi al 'Prague Open', Wta International, montepremi di 202.250 dollari, in corso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. Nell'... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi frena

Quotidiano.net

Finisce al secondo turno il cammino di Camila Giorgi al ‘Prague Open’, Wta International, montepremi di 202.250 dollari, in corso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. Nell’ul ...Il lunedì di pioggia lascia il posto a una giornata almeno inizialmente calda e soleggiata in quel di Praga. Fra i tanti incontri in programma, sono impegnate anche le due tenniste azzurre presenti in ...