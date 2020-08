Fortnite Stagione 3: Guida alle Sfide delle Settimane 8, 9 e 10 (Di giovedì 13 agosto 2020) A partire da oggi sono disponibili le auto in Fortnite, le quali saranno protagonista di alcune Sfide nel corso delle prossime Settimane. Quest’oggi in Anteprima vogliamo condividere con voi le Guide alle Sfide di Fortnite Stagione 3 per le Settimane che verranno in Anteprima. A seguire chiaramente non troverete le Guide su come fare eliminazioni, cercare o aprire forzieri e scatole di munizioni, ci siamo limitati a proporvi le Guide di Sfide originali, interessanti e nelle quali potreste riscontrare problemi. Prima di proseguire ci teniamo a precisare che le Sfide non sono disponibili da subito ma verranno introdotte in gioco da domani e nelle prossime Settimane. Danza ... Leggi su gamerbrain

NK192610 : La stagione 3 è completa al 80%. [14 Giorni rimanenti] #Fortnite - filipasca : @RadioSavana @AndreaScanzi Che stagione di Fortnite è ? - tech_gamingit : Vi ricordo che dalle 15:00 di oggi saranno disponibili le Sfide della Settimana 9 per la Stagione 3 di Fortnite - oOShinobi777Oo : Vi ricordo che dalle 15:00 di oggi saranno disponibili le Sfide della Settimana 9 per la Stagione 3 di Fortnite - Giu_8 : RT @tech_gamingit: Stando ai dataminer, la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 inizierà il 27 Agosto 2020, come indicato in gioco, salvo natu… -