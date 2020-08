Enrico Varriale: “Atalanta sfiora impresa leggendaria, ora solo l’Inter in Europa” (Di giovedì 13 agosto 2020) “sfiora l’impresa leggendaria della semifinale l’Atalanta orgogliosa e combattiva, raggiunta solo al novantesimo e poi superata. Vince il PSG grazie ai cambi, sopratutto uno straripante Mbappé. Calcio italiano fuori dalla Champions League con solo l’Inter ancora in Europa”. Questo il commento del giornalista Enrico Varriale pochi minuti dopo la sconfitta bruciante dell’Atalanta ai quarti di finale contro il PSG di Neymar. sfiora l'impresa leggendaria della semifinale @Atalanta BC orgogliosa e combattiva, raggiunta solo al 90mo e poi superata. Vince il @PSG inside grazie ai cambi, sopratutto uno straripante @KMbappe.Calcio italiano fuori dalla #ChampionsLeague ... Leggi su sportface

