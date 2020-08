Elodie, il brano Andromeda è certificato Disco di Platino (Di giovedì 13 agosto 2020) Giusto a una settimana dalla certificazione del Disco di oro per il suo This Is Elodie, Andromeda è il quinto brano dell’album ha ricevere una certificazione. Continua inarrestabile la corsa di Elodie. Dopo il Disco d’oro per l’album “This is Elodie”, oggi ottiene la certificazione che attesta il Disco di Platino per “Andromeda”. La canzone che è stata presentata al 70° Festival di Sanremo. Che era già Disco d’oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views. Tra i protagonisti del panorama musicale nazionale in questa estate 2020, Elodie, grazie al singolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

RecensiamoMusic : #Elodie, #Guaranà: dopo la rinascita, un brano che sa di conferma - #RECENSIONE - peppe_zk : RT @topitalia: Il brano 'Andromeda' di Elodie è certificato DISCO DI PLATINO ?? in Italia per aver venduto +70.000 copie! Complimenti a Elod… - ilmerda_ : Quindi avete fatto fuori l’unica cosa buona di questo brano: Elodie. #BattitiLive - topitalia : Il brano 'Andromeda' di Elodie è certificato DISCO DI PLATINO ?? in Italia per aver venduto +70.000 copie! Complimen… - ZeusMega : @Tvottiano @tw_fyvry @famigliasimpson @enrick81 @CIAfra73 @napoliforever89 @ematr_86 @OltreTv @Federic01996… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie brano Elodie, “Guaranà”: dopo la rinascita, un brano che sa di conferma – RECENSIONE Recensiamo Musica Memorial Troiani 2020, il 30 Agosto al Ventidio ci sono Elodie, Dardust e Mahmood

Manca davvero poco per il Memorial Troiani 2020, la manifestazione organizzata dall’Ail e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, per ricordare la figura del giovane Alessandro Troiani e per raccogli ...

Ale Anguissola, Penso che ti Penso: “Un dialogo che avvicina due mondi”

In occasione del nuovo singolo Rumors.it ha intervistato il cantante"Penso che ti Penso" (Etichetta ed Edizioni Musicali Alessio Brocca, distribuzione Idm - Italy Digital Music) è il nuovo singolo del ...

Manca davvero poco per il Memorial Troiani 2020, la manifestazione organizzata dall’Ail e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, per ricordare la figura del giovane Alessandro Troiani e per raccogli ...In occasione del nuovo singolo Rumors.it ha intervistato il cantante"Penso che ti Penso" (Etichetta ed Edizioni Musicali Alessio Brocca, distribuzione Idm - Italy Digital Music) è il nuovo singolo del ...